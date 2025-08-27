Matanza en Bahía de Caráquez: cuatro personas fueron asesinadas en una casa

Dos hombres y dos mujeres fueron asesinados este miércoles 27 de agosto en Bahía de Caráquez, provincia de Manabí. Los cadáveres fueron encontrados en una vivienda de la ciudadela Club de Leones.

Según información preliminar, las víctimas pertenecían a la organización criminal Los Fatales. Testigos indicaron que las víctimas habrían llegado al sector hace 15 días y que se dedicaban a el expendió de droga.

Agentes de la Policía Nacional encontraron más de 40 restos de bala en la escena. Los sicarios usaron pistola y fusil para cometer la matanza.

Manabí es una de las cuatro provincias que está bajo el estado de excepción decretado a inicios de mes por el presidente de la República, Daniel Noboa, debido a los altos niveles de violencia registrados.

Más de 780 asesinatos se han cometido en Manabí en lo que va de 2025 de los 5 833 computados a nivel nacional.

A mediados de julio, 2 000 militares fueron enviados a esa provincia después de que se registraran al menos quince asesinatos en doce horas, en un repunte de violencia atribuido a un enfrentamiento entre Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas criminales más poderosas del país.

La disputa entre estos grupos se dio a raíz de la recaptura en esa provincia del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (alias Fito), cabecilla de Los Choneros y quien fue extraditado ese mismo mes a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde EE. UU., entre otros delitos.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de conflicto armado interno declarado por Noboa para combatir a las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, y a quienes se les atribuye la escalada de violencia que registra el país en los últimos años, que lo ha llevado a estar a la cabeza del índices de homicidios en Latinoamérica.