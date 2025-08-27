Matanza en Bahía de Caráquez: cuatro personas fueron asesinadas en una casa

Dos hombres y dos mujeres fueron asesinados este miércoles 27 de agosto en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/manabi-medicos-hospital-bahia-de-caraquez-fallecieron-JI9875182 target=_blank>Bahía de Caráquez</a></b>, provincia de <b>Manabí</b>. Los cadáveres fueron encontrados en una vivienda de la ciudadela Club de Leones. Según<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/padre-bebe-asesinados-bahia-caraquez-manabi-IK8804903 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-estado-excepcion-decreto-EG9899886 target=_blank></a></b> <i></i><b></b>