Seguridad
15 sep 2025 , 21:53

Masacre en Guayaquil: una madre y sus tres hijas fueron asesinadas en Flor de Bastión

El crimen contra una madre de 34 años, y sus hijas de 15, 14 y 12 años, ocurrió en el sexto bloque de Flor de Bastión. Más de 100 mujeres han sido asesinadas en Guayaquil este año.

   
  • Masacre en Guayaquil: una madre y sus tres hijas fueron asesinadas en Flor de Bastión
    Imagen de varios orificios de bala en paredes de la Penitenciaría del Litoral. Imagen referencial a un ataque criminal en Guayaquil.( API/Archivo )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinadas a balazos, la tarde de este lunes 15 de septiembre en el noroeste de Guayaquil.

Sujetos fuertemente armados ingresaron a una vivienda del sexto bloque de Flor de Bastión y mataron a una madre de 34 años y a sus hijas de 15, 14 y 12 años.

Le puede interesar: Policías decomisaron un lanzagranadas en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil

Los agentes policiales investigan las motivaciones de esta masacre.

Más de 100 mujeres han sido víctimas de muertes violentas en Guayaquil, en lo que va del 2025.

Lea también: Tres asesinatos en menos de dos horas en la provincia de Santa Elena

Hasta el mes de julio del 2025, se contabilizaron que 12 chicas menores de edad fueron asesinadas en el Puerto Principal.

Temas
crimen
balacera
masacre
ataque armado
Guayaquil
Flor de Bastión
Noticias
Recomendadas