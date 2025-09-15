Masacre en Guayaquil: una madre y sus tres hijas fueron asesinadas en Flor de Bastión

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinadas a balazos, la tarde de este lunes 15 de septiembre en el noroeste de Guayaquil.

Sujetos fuertemente armados ingresaron a una vivienda del sexto bloque de Flor de Bastión y mataron a una madre de 34 años y a sus hijas de 15, 14 y 12 años.

Los agentes policiales investigan las motivaciones de esta masacre.

Más de 100 mujeres han sido víctimas de muertes violentas en Guayaquil, en lo que va del 2025.

Hasta el mes de julio del 2025, se contabilizaron que 12 chicas menores de edad fueron asesinadas en el Puerto Principal.