Otro dato alarmante que ha surgido en el análisis de los femicidios en Ecuador en el 2023, es que el 68% de estos crímenes fueron cometidos utilizando armas de fuego. Esta tendencia ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, lo que subraya la necesidad de abordar la disponibilidad y el uso de armas de fuego en el país, sostiene Aldea.

Este domingo, las Fuerzas Armadas habilitaron, el ingresos de solicitudes de permiso para la tenencia y porte de armas para civiles, el Sistema Informático de Control de Armas (Sincoar).

La Asociación apunta que el Estado "no cumple de manera efectiva con sus obligaciones, no garantiza derechos; no previene las violencias de género". Asimismo, considera que "no protege a quienes exigen respuestas ante los hechos sufridos" y "no garantiza el acceso a la justicia", entre otros.