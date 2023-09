View this post on Instagram

El abogado de Letty Cando respondió respecto al supuesto padecimiento de esquizofrenia de Caiza: "En el expediente fiscal no consta esta información y lo que no existe en el proceso no existe en el universo, es una máxima del derecho penal".

No obstante, en el proceso sí consta un informe psiquiátrico emitido por el Hospital Psiquiátrico Julio Endara de la Zona 9, según indica Quiñones. "El informe concluye que no presenta signos o síntomas de patología mental".

Según el Código Orgánico Penal (COIP), se establecen las causas de inculpabilidad, y el trastorno mental se encuentra entre ellas. Los artículos 35 y 36 detallan que en el momento de cometer el ilícito, la persona debe "no tener la capacidad de comprender la infracción de su conducta". En opinión de Quiñones, Caiza sí entendía la gravedad de su acción, dado que intentó esconder el cuerpo.