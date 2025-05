Familiares y amigos se concentraron la tarde de este 12 de mayo en el parque Calderón, centro de Cuenca, para exigir justicia para María Fernanda López, la modelo cuencana que fue hallada sin vida en su departamento ubicado en el Centro Histórico de Quito.

Los ciudadanos portaban pancartas que decían: "María Fernanda, no te olvidamos. No descansaremos hasta que se haga justicia". También gritaban consignas: "Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres delante de la gente".

LEA: La modelo cuencana María Fernanda López fue hallada sin vida en su departamento, en Quito