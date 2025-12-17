Exdirector de la Judicatura en Manabí suma cinco sanciones

Un investigado en el caso Narcotentáculos acumula cinco sanciones impuestas por el Consejo de la Judicatura (CJ). Se trata de Marcelo Villegas, exdirector de esa entidad en la provincia de Manabí durante la administración de Wilman Terán como presidente del organismo.

El CJ sancionó en cinco ocasiones a Villegas por una serie de denuncias administrativas relacionadas con malas actuaciones en el ejercicio de sus funciones. Estas derivaron en una amonestación escrita, una multa, dos suspensiones y, finalmente, la sanción más grave: su destitución.

Villegas es uno de los funcionarios involucrados en el caso Narcotentáculos, en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo investiga por presunta delincuencia organizada dentro de una red de corrupción judicial que habría operado en la Corte de Manabí y en otros juzgados de la provincia.

En junio pasado, su vivienda fue allanada como parte de esta investigación, a partir del testimonio de dos exjueces condenados en el caso Plaga, quienes confesaron la existencia de una estructura de corrupción dedicada al cobro y pago de dinero para emitir fallos favorables a integrantes de bandas del crimen organizado, así como para abrir o archivar procesos disciplinarios.

Uno de esos testimonios corresponde al exjuez de Chone, Joffre Rivera, quien aseguró haber entregado USD 10.000 a Villegas para que se archive un proceso en su contra.

El caso Narcotentáculos continúa en etapa de investigación previa y en él están involucrados jueces y funcionarios judiciales de Montecristi, Manta, Portoviejo y Chone. Hasta el momento, la FGE no ha solicitado fecha para formular cargos contra los implicados.