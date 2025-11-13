Caso Plaga: tres procesados fueron declarados culpables

Este jueves 13 de noviembre de 2025, tras la audiencia de juicio del Caso Plaga, tres de los seis procesados por presunta delincuencia organizada fueron declarados culpables en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Se trata de José G., Adriana Z. y Gary P., quienes fueron procesados como autores directos. Les impusieron una pena privativa de libertad de nueve añosy cuatro meses. Se tomaron en cuenta agravantes, con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El Tribunal estaba conformado por los magistrados Manuel Cabrera Esquivel (ponente), Javier de la Cadena y el conjuez Hernán Barros Noroña. Este caso nació desde el proceso conocido como Metástasis y se investigó una presunta participación de jueces y servidores judiciales provinciales en una estructura delictiva para favorecer a presos a cambio de dinero.

Con fallo unánime, los jueces validaron lo actuado. Concluyeron que los acusados actuaron de forma indebida y fueron parte crucial de la organización criminal.

