Caso Plaga: tres procesados fueron declarados culpables

Este jueves 13 de noviembre de 2025, tras la audiencia de juicio del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/caso-plaga target=_blank>Caso Plaga</a></b>, tres de los seis procesados por presunta delincuencia organizada fueron declarados culpables en la <b>Corte Nacional de</b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-plaga-inicio-juicio-seis-procesados-EE9754143 target=_blank></a></b>