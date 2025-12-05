Manta: Policía allana inmueble y detiene a dos personas vinculadas a Los Choneros

La Policía Nacional realizó un allanamiento en un inmueble la noche del jueves 4 de diciembre ubicado en el sector de Esteros, en la calle 12 y avenida 102 de Manta, como parte de las acciones para enfrentar a los grupos delictivos organizados. La intervención se ejecutó luego de que las unidades investigativas identificaran que la vivienda presuntamente funcionaba como centro de acopio de sustancias sujetas a fiscalización, armas de fuego y municiones.

Durante el operativo fueron aprehendidas Diana Paola A., de 44 años, y David Raúl S., de 18, ambos ecuatorianos y sin antecedentes penales. Según información policial, los detenidos se autoidentificaron como integrantes del grupo delictivo Los Choneros.

En el lugar se levantaron múltiples indicios, entre ellos: