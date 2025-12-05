Seguridad
05 dic 2025 , 05:52

Manta: Policía allana inmueble y detiene a dos personas vinculadas a Los Choneros

Entre los indicios encontrados se hallaron un fusil semiautomático, bloques de pasta base de cocaína, marihuana y municiones de varios calibres.

   
    Miembros de las Fuerzas Armadas en el sector del allanamiento en Manta, Ecuador.( Cortesía )
La Policía Nacional realizó un allanamiento en un inmueble la noche del jueves 4 de diciembre ubicado en el sector de Esteros, en la calle 12 y avenida 102 de Manta, como parte de las acciones para enfrentar a los grupos delictivos organizados. La intervención se ejecutó luego de que las unidades investigativas identificaran que la vivienda presuntamente funcionaba como centro de acopio de sustancias sujetas a fiscalización, armas de fuego y municiones.

Durante el operativo fueron aprehendidas Diana Paola A., de 44 años, y David Raúl S., de 18, ambos ecuatorianos y sin antecedentes penales. Según información policial, los detenidos se autoidentificaron como integrantes del grupo delictivo Los Choneros.

En el lugar se levantaron múltiples indicios, entre ellos:

  • 1 fusil semiautomático calibre 5.56
  • 53 bloques de pasta base de cocaína
  • 150 bloques de marihuana
  • 2.011 cartuchos de calibre 9 mm
  • 80 cartuchos de calibre .223 REM
  • 460 cartuchos de calibre 5.56x45
  • 257 cartuchos de calibre 7.62
  • 2 alimentadoras de fusil
  • 4 alimentadoras de pistola
  • 5 chalecos similares a los utilizados por Fuerzas Armadas y Policía Nacional
  • 2 teléfonos celulares
  • 1 balanza

    • Las autoridades informaron que los indicios fueron ingresados a cadena de custodia para las pericias correspondientes, mientras los aprehendidos quedaron a órdenes de la justicia para la respectiva audiencia de formulación de cargos.

