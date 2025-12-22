Seguridad
Manabí: Al menos seis fallecidos tras masacre en San Isidro, parroquia rural de Sucre

Entre las víctimas está una mujer en estado de gestación. Manabí registra más de 1 150 crímenes en lo que va del 2025.

   
    Foto de un cartel ubicado en la parroquia San Isidro, del cantón Sucre, en la provincia de Manabí.( Redes sociales del Parlamento Andino )
Un nuevo hecho de sangre conmociona al cantón Sucre, de Manabí. Este jueves se registró un violento ataque armado en el sector La Cantera, perteneciente a la parroquia San Isidro, que dejó como saldo preliminar seis personas fallecidas.

Según medios locales, el ataque cobró la vida de varias víctimas en el lugar, entre las cuales se confirmaría la presencia de una mujer en estado de gestación.

Elementos de la Policía Nacional y la Fiscalía se han desplazado hasta la comuna La Cantera para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los móviles de este crimen múltiple.

Ecuador vive el año más violento de su historia, con más de 80 masacres, que son ataques armados que dejan más de cuatro víctimas.

Hasta el 30 de noviembre, la provincia de Manabí registró 1 162 crímenes, cuando en 2024 todos sus cantones reportaron 872 muertes violentas.

