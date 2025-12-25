Magnicidio FV | Audiencia para vincular a cabecillas de Los Lobos se difirió

<i>Revise: </i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/nain-massuh-considerado-pieza-clave-en-casos-de-corrupcion-fue-liberado-en-colombia-EB10556013 target=_blank>Nain Massuh, considerado pieza clave en casos de corrupción, fue liberado en Colombia.</a> Con esto, la vinculación quedaría a manos de la jueza titular María Daniela Ayala, que fue suspendida por <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/jezdimir-srdan-beneficiado-justicia-ecuatoriana-GH10601124 target=_blank></a>