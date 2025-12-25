Seguridad
25 dic 2025 , 11:29

Magnicidio FV | Audiencia para vincular a cabecillas de Los Lobos se difirió

La diligencia estaba prevista para el 26 de diciembre de 2025. Para la nueva fecha, estará la jueza que fue sancionada por favorecer a José Serrano y Xavier Jordán.

   
    Tres cabecillas de Los Lobos serían vinculados a la investigación que sigue la Fiscalía por el magnicidio de Fernando Villavicencio. ( Archivo API )
Fuente:
Función Judicial
Annabell Verdezoto
Los intentos de la Fiscalía para vincular a alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis -cabecillas principales de Los Lobos- en el magnicidio de Fernando Villavicencio se dilatan. La audiencia estaba prevista para el viernes 26 de diciembre de 2025, pero un juez aplazó la convocatoria.

Ahora la diligencia será para el 28 de enero de 2026. La decisión la tomó el juez Giovanny Freire el 24 de diciembre de 2025, quien argumentó una sobrecarga extraordinaria al no ser el titular y tener otra judicatura a su cargo.

Revise: Nain Massuh, considerado pieza clave en casos de corrupción, fue liberado en Colombia.

Con esto, la vinculación quedaría a manos de la jueza titular María Daniela Ayala, que fue suspendida por el Consejo de la Judicatura tras fallar a favor de José Serrano y Xavier Jordán, acusados en el asesinato del excandidato presidencial en 2023, y negar la prisión preventiva en su contra.

En enero de 2026, la magistrada se reincorpora a sus funciones y decidirá si vincula a los cabecillas de Los Lobos en la investigación del crimen. Alias Pipo por ejemplo, fue capturado en España en noviembre, mientras que Lobo menor está prófugo mientras que Gordo Luis permanece recluido en la cárcel del Encuentro.

Lea: Así Jezdimir Srdan, el narco serbio detrás del escándalo de la Judicatura, ha sido beneficiado por jueces.

Temas
los lobos
Asesinato Fernando Villavicencio
Caso Magnicidio FV
alias ‘Pipo’
Fernando Villavicencio
Alias Pipo
alias Lobo Menor
Ecuador
Noticias
