Mafer Vargas da más detalles sobre el crimen de Narcisa Cardoso Giler: ella era una chica muy buena, no tenía enemigos

La modelo María Fernanda Vargas se volvió a referir al asesinato de su mejor amiga, Narcisa Cardoso Giler, acribillada por unos sicarios en moto el pasado lunes, 5 de diciembre, cuando conducía su auto por la vía Perimetral, en el noroeste de Guayaquil.

Vargas, que ya dio su versión a la Fiscalía, realizó una transmisión en vivo por Tik Tok y aclaró que ella no presenció el crimen, sino que se encontró con la escena cuando venía en otro auto por la misma vía.

"Yo había entrenando con ella (en un gimnasio). Ella se fue primero, cuando ví su carro pensé que se había chocado, entonces me bajé y corrí para ayudarla, pero le habían disparado”, comentó Vargas, entre lágrimas.

Durante la transmisión de su video en vivo, Vargas pidió que paren los comentarios negativos sobre el motivo del crimen, el cual es investigado por la Fiscalía, pero se desconoce hasta ahora.

“Me siento muy mal porque la gente no piensa, la gente juzga, es cruel... La gente que no conoce a 'Dulce' (así se hacía llamar en redes sociales) no tiene por qué opinar, ella era una chica muy buena", dijo Vargas.

Narcisa Cardoso Giler ostentaba en redes sociales una vida de lujo, con múltiples viajes a destinos exóticos como Dubái, París, Aruba, Islas Maldivas en el océano indíco, así como a paradisíacas playas de Cancún (México), Ibiza (España), La Habana (Cuba), Cartagena (Colombia), entre otros destinos internacionales desde 2019.

Antes de eso, según sus mismas redes sociales, solo había fotos afuera de su casa en el sur de Guayaquil.

Cardoso Giler se calificaba a sí misma como emprendedora y empresaria, vendía ropa a través de una tienda en línea, pero sus bajos pagos de impuestos no concuerdan con los altos gastos que se requieren para hacer tantos viajes consecutivos al extranjero, como los que ella realizó en los últimos tres años.

"Me da tanto coraje leer esos comentarios. O sea, justifican la delincuencia, que lo que le pasó fue por andar... y no debe ser así, porque ella no tenía enemigos”, refutó Vargas en su transmisión en vivo.

También pidió respeto para su familia y su hijo de once años. “Dejen de hablar tonteras y desinformar”, acotó Vargas. "Lo que me da coraje es ver tantos comentarios que ya no voy a responder, con esto creo que basta”.