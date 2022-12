Luisa Espinoza reacciona en vivo a la investigación de la Fiscalía y alista su defensa

Espinoza insistió en que no hizo nada malo porque, según ella, a los chicos les explicó la temática del video antes de empezar a grabar. Los rostros de los jóvenes no se ven en el clip y no hay certeza de cuándo fue grabado.

Luisa Espinoza explica por qué se grabó con estudiantes de colegio

"Yo no le hago daño a nadie, yo vivo mi vida, es mi cuerpo y no lo tiene por qué controlar otras personas... me pueden decir de todo las personas frustradas, pero es mi cuerpo", insistió Luisa, quien informó que ya tiene un abogado para ejercer su defensa.

Sobre el menor que accedió a acariciar sus pechos afuera de un colegio, quien no ha sido identificado, Luisa afirmó: "no me lo comí". Por eso cree que no hizo nada malo, como repitió varias veces en su video en vivo.

Pero la Fiscalía la investiga por presunta pornografía infantil.

Al respecto, el artículo 103 del COIP señala que la pornografía infantil se configura cuando una persona fotografía, filma, graba, produce, transmite o edita materiales visuales, audiovisuales, informáticos o electrónicos “que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual”.

Por este delito, la persona puede ser sancionada con cárcel de 13 a 16 años.

Antes de ese video, Luisa Espinoza dijo que no estaba justificando lo que hizo, pero contó que grabó el video para promover las plataformas en las que publica su contenido.