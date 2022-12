Video de Luisa Espinoza tocada por estudiantes de colegio genera investigación de Fiscalía por pornografía infantil

No hay constancia de cuándo exactamente fue grabado el video, pero Espinoza ha confirmado que la idea de filmarse junto a los estudiantes fue de una amiga suya que la acompañaba.

Allí se la veía a ella al volante de un vehículo, ofreciendo dulces a jóvenes que habían terminado la jornada vespertina y cuyos rostros no se ven. Antes de darles el regalo, ella descubre sus senos y les pide a los alumnos que la toquen. Ellos acceden.

"Le preguntamos a los chicos antes de grabar y les dijimos que íbamos a tapar sus caras. Dijeron que sí. Yo les calculaba unos 16 o 17 años. Hicimos el video, solo puse la parte en la que ellos me tocaron", reveló Espinoza a diario Expreso.

"No hice algo bien, no hice algo correcto. Pero hoy en día pelados de 15, 14, 13 años de colegio salen drogándose; que solo me hayan cogido las tetas cuestión de segundos, ya está. Ya fue", prosiguió con su reacción.

La exintegrante de un grupo de tecnocumbia dijo que no estaba justificando lo que hizo, pero contó que grabó el video para promover las plataformas en las que publica contenido sexual explícito.