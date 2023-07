La Armada del Ecuador hace pruebas con el polígrafo a los uniformados de la institución

Ecuavisa pudo ingresar a la Unidad de Contrainteligencia de la Armada del Ecuador, donde se realizan las pruebas de confianza. Su ubicación es secreta por seguridad.

Este proceso dura dos horas por cada militar. En ese tiempo, al uniformado se le colocan sensores bajo las piernas para identificar los movimientos, electrodos para medir la respiración y la sudoración de los dedos. También una manga para medir la presión arterial y frecuencia cardíaca. Todo este proceso es grabado durante las pruebas.

Hace un mes solo había un poligrafista, ahora hay más especialistas en la entidad, y hasta diciembre 1 500 militares se someterán a las pruebas de un total de 8 000 marinos que hay en el país. Los 1 500 uniformados están en las unidades de armamento, inteligencia, centro de operaciones, manejos de recursos y jefaturas.

Pero son pruebas técnicas-científicas no judiciales, es decir que los que no la pasen no serán procesados penalmente, sino que pasarán a otras direcciones donde no manejen información sensible para la seguridad del país.

Métodos que intentan alertar sobre miembros que podrían tener algún nexo con el crimen organizado ya que en 2022, 20 marinos fueron separados y enjuiciados por actos de corrupción.

