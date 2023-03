Por primera vez en Ecuador cerca de 8 mil marinos deberán someterse a pruebas de confianza como el polígrafo. El proceso arranca con quienes trabajan en áreas sensibles como el personal de inteligencia y de armamento.

¿Los militares deben colaborar con la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana?

Los exámenes duran aproximadamente 20 minutos. Álex Ayo, jefe del departamento de Contrainteligencia, habla sobre la finalidad de las pruebas: "Nos sirven para alertar al personal que se encuentra en un reparto de si alguien está inmerso en alguna circunstancia ilícita".

Ecuavisa pudo ingresar a la Unidad de Contrainteligencia pero por seguridad no podemos decir el nombre ni el lugar del reparto donde se realizan los exámenes.

En Ecuador hay cerca de 8 mil marinos y de estos, 2.800 uniformados serán los primeros en realizar las evaluaciones, quienes están en unidades sensibles como por ejemplo: armamento, personal de inteligencia, centro de operaciones, manejos de recursos y comandantes de las unidades.

¿Qué pasa con los uniformados que no pasan las pruebas?

"Se lo reasignará a un área no tan sensible o en donde no se maneja información clasificada para la planificación de las operaciones militares. No es una prueba vinculante para un proceso administrativo o judicial", contesta Ayo.

Pero este proceso sí es un requisito para que los militares puedan ascender a almirante de la Armada.

Se tiene previsto que en este año en Ecuador se construya el primer centro de pruebas de confianza de la Armada, en donde trabajarán unos 20 poligrafistas, pero aún no hay una fecha de inicio de la obra.

Además de las pruebas de confianza, el militar debe llenar una ficha con información sobre su situación financiera y personal.

Con estos métodos se intenta identificar a los militares que han sido reclutados por el crimen organizado. En 2022, unos 20 marinos fueron separados y enjuiciados por actos de corrupción.