La Judicatura abre investigación a jueza por no dar prisión preventiva a presunto sicario en Zamora

La noche de este lunes 25 de agosto de 2025, el Consejo de la Judicatura (CJ) informó que iniciará una investigación disciplinaria contra la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Yantzaza, en Zamora Chinchipe.

Esto ocurre luego de que el ministro del Interior, John Reimberg, la denunciara porque rechazó el pedido de prisión preventiva en contra de Rolando M., presunto sicario acusado de tentativa de homicidio y detenido por la Policía Nacional, el pasado jueves 21 de agosto.

Se trata de una "resolución inexplicable", expresó el funcionario en su cuenta de X. Su queja fue que le otorgó "ridículas medidas cautelares" como presentación ante el fiscal de la causa y prohibición de salida del país.

