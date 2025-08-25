Seguridad
25 ago 2025 , 21:40

La Judicatura abre investigación a jueza por no dar prisión preventiva a presunto sicario en Zamora

La medida fue adoptada tras la denuncia del ministerio del Interior, John Reimberg, porque la funcionaria le otorgó medidas cautelares como presentación ante Fiscalía y prohibición de salida del país.

   
    La fachada externa del edificio del CJ en Quito. ( Cortesía del CJ )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
La noche de este lunes 25 de agosto de 2025, el Consejo de la Judicatura (CJ) informó que iniciará una investigación disciplinaria contra la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Yantzaza, en Zamora Chinchipe.

Esto ocurre luego de que el ministro del Interior, John Reimberg, la denunciara porque rechazó el pedido de prisión preventiva en contra de Rolando M., presunto sicario acusado de tentativa de homicidio y detenido por la Policía Nacional, el pasado jueves 21 de agosto.

Se trata de una "resolución inexplicable", expresó el funcionario en su cuenta de X. Su queja fue que le otorgó "ridículas medidas cautelares" como presentación ante el fiscal de la causa y prohibición de salida del país.

Inicio de una investigación

Ante eso, el CJ afirmó que esta decisión de la jueza compromete a la seguridad ciudadana, limita la acción de las fuerzas del orden y deteriora la confianza en la administración de justicia.

La Judicatura dará trámite a la denuncia e iniciará una investigación para determinar si la actuación de la funcionaria constituye una falta en el ejercicio de sus funciones. "No toleraremos que la impunidad se imponga", señaló la entidad en un comunicado.

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora recibió la denuncia formal por parte del Ministerio del Interior e iniciar la investigación disciplinaria.

