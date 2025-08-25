17 personas son procesadas por tráfico de drogas tras ser capturados en operativos entre Ecuador y EE. UU.

El 25 de agosto se iniciaron los procesos penales en contra de 17 personas, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ecuador-ee-uu-dejan-detenidos-10-toneladas-droga-incautadas-KX9990581 target=_blank>detenidas en alta mar</a>, luego de que guardacostas de <b>Ecuador</b> y <b>Estados Unidos</b> los interceptaran mientras <b>transportaban droga</b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fiscalia-eeuu-jose-serrano-caso-fernando-villavicencio-BD9995300 target=_blank></a> <b></b>