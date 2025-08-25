Seguridad
25 ago 2025 , 14:58

17 personas son procesadas por tráfico de drogas tras ser capturados en operativos entre Ecuador y EE. UU.

Durante la primera jornada, los fiscales a cargo formularon cargos en contra de ocho personas, para quienes los jueces anticorrupción dictaron prisión preventiva.

   
    Al puerto de Manta llegaron 18 detenidos y 10.3 toneladas de drogas, como resultado de operativos realizados en conjunto entre guardacostas de Ecuador y Estados Unidos.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
El 25 de agosto se iniciaron los procesos penales en contra de 17 personas, detenidas en alta mar, luego de que guardacostas de Ecuador y Estados Unidos los interceptaran mientras transportaban droga en lanchas rápidas.

La Fiscalía General del Estado informó que las diligencias se desarrollan de forma telemática, por presunto tráfico de drogas.

LEA: La Fiscalía informó a EE. UU. que José Serrano será procesado por caso Magnicidio FV

Durante la primera jornada, los fiscales a cargo formularon cargos en contra de ocho personas, a quienes los jueces anticorrupción dictaron prisión preventiva para garantizar su presencia y colaboración durante el proceso:

  • José S., Eduardo M. y Walter A.: fueron aprehendidos con 11,4 kg de clorhidrato de cocaína en su poder.
  • Wilmer M., Jonathan C. y Diego V.: transportaban 11,5 kg.
  • Juan L. y Mario M.: transportaban 445 kg.

    • Operativos de Ecuador y EE. UU.

    Los operativos se ejecutaron por uniformados de Ecuador y Estados Unidos, entre el 2 y 22 de agosto de 2025. Estos permitieron la incautación de 10,3 toneladas de cocaína.

    Revise: Los secuestradores que usaron un taxi para captar víctimas en Samborondón cumplen prisión preventiva

    El jefe policial que recibió a los sospechosos, comentó que uno de ellos registra antecedentes penales. Un representante de la Guardia Costera de Estados Unidos señaló que los resultados demuestran el trabajo conjunto de ambos países para combatir el narcotráfico.

