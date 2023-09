Juan Zapata: "La impunidad es el principal problema que tiene el país, no podemos seguir trabajando así como Policía"

El envío de cocaína al exterior equivale al sexto rubro de exportación más grande de Ecuador. Según un reporte del portal InSigth Crime, al menos un tercio de esa droga que se produce en Colombia pasa por Ecuador y aunque agencias internacionales señalan que el porcentaje es significativamente mayor, se utiliza ese valor como base.

Sobre este tema dialogó hoy, martes 5 de septiembre de 2023, el ministro del Interior, Juan Zapata Silva, en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. Destacó que Ecuador es el tercer país con mayores incautaciones de estupefacientes a escala mundial, según los reportes de Naciones Unidas.

"En 27 meses de la administración del presidente Guillermo Lasso Mendoza, llegamos a 527 toneladas incautadas", expresó el funcionario. Dijo que los mercados norteamericanos del narcotráfico pasaron a segundo plano y las mafias buscan las rutas hacia Europa, siendo Bélgica y Países Bajos como los principales destinos.

Expresó que también se ha apresado a jefes de agrupaciones delictivas como alias "gato" Farfán. Ahora, Ecuador no es solo un país de tránsito de la droga, sino de acopio y consumo. En ese contexto, los carteles internacionales de droga tienen sus intermediario en territorio nacional.

Al referirse a los últimos coches bomba e incidentes en las cárceles, Zapata explicó que se está actuando con firmeza con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. "La fuerza coercitiva no puede ceder y hacia eso apuntamos. El país debe reconocer las operaciones que se han hecho porque a algunos cabecillas los llevamos a La Roca".

Le indigna que todo el peso de la responsabilidad caiga sobre la Policía Nacional y no se cuestione el rol de la justicia ecuatoriana al liberar a peligrosos delincuentes. "Lastimosamente existe la autonomía de cada juez, no es que desde la Corte Nacional de la Justicia o el Consejo de la Judicatura (hay la decisión de ordenar la liberación de dejarlos en libertad)".

A su juicio, tiene que haber profundas reformas legales que deben ser tratadas en la Asamblea. "La impunidad es el principal problema que tiene el país, no podemos seguir trabajando así como Policía".

Destacó que las fuerzas del orden trabajan en equipos con los sistemas de Inteligencia, pero hay trabas legales que impiden realizar las investigaciones con mayor eficiencia. Eso debe ser reformado de forma urgente. "Por eso vamos a los estados de excepción, lo cual nos permite intervenir e ingresar a domicilios sin orden de autoridad y se pueden hacer capturas".

Otro problema es que Ecuador no cuenta con una Ley de Inteligencia que les faculte trabajar. "¿Cómo hacemos el trabajo sin un marco legal que nos faculte hacerlo? A lo poco que tenemos le hace falta actualizaciones que, a veces, demora muchos días y la gente no entiende por qué no avanzan los casos".

En lo que respecta al pedido de pasado judicial a extranjeros, dijo que Ecuador es un país que abre las puertas a la migración. Se ha visto que llegan muchísimos de delincuentes de varias nacionalidades, especialmente de naciones vecinas que operan en Ecuador y tenemos las listas.

Se requieren reformas de la Ley de Movilidad. Desde el Ministerio del Interior y Cancillería se trabaja para presentarlas a la nueva Legislatura porque es una traba importante. Zapata tuvo una reunión con su homólogo del Perú y en ese país se busca la salida de extranjeros irregulares. Recordó que Chile cerró fronteras y Colombia hizo lo mismo. "Tenemos una ley demasiado garantista que nos impide trabajar en ese frente. hay mucho por hacer en tema normativo".

