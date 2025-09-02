Un joven se enfrentó con delincuentes en la parroquia de El Quinche, al este de Quito

El incidente quedó registrado en video y corresponde al 31 de agosto de 2025. Un joven se enfrentó a los asaltantes que trataron de arrebatarle sus audífonos en la parroquia rural de El Quinche, ubicada al este del Distrito Metropolitano de Quito.

Los individuos lo rodearon, empujaron y quitaron sus auriculares. Ante ello, el joven entró a un negocio para dejar su celular y otras pertenencias que no le sustrajeron.

Minutos después, el chico salió y se enfrentó con uno de los sospechosos, incluso lo derribó y pateó en la calle ante la vista de transúntes y conductores de vehículos que circulaban por el sector. En medio del enfrentamiento, los otros delincuentes huyeron del sitio.

