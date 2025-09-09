Una mujer fue asesinada en el velorio de su novio, en La Roldós, Quito

Una joven de 18 años de edad fue asesinada a tiros la madrugada del lunes 8 de septiembre mientras se encontraba en el velorio de su novio, en el barrio La Roldós, noroccidente de Quito.

El ataque armado generó desconcierto entre quienes se encontraban en el acto fúnebre.

La mujer falleció en el sitio debido a los impactos de balas. Mientras que los sicarios huyeron en motocicleta.

Ella buscaba acompañar a quien en vida fue su pareja sentimental. Este último tenía 19 años y también fue asesinado al estilo sicariato el sábado 6 de septiembre cuando se encontraba en la vía pública.

La Policía Nacional tiene como primera hipótesis que la pareja se dedicaba al microtráfico.

