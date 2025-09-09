Una mujer fue asesinada en el velorio de su novio, en La Roldós, Quito

Una joven de 18 años de edad fue <b>asesinada a tiros </b>la madrugada del lunes 8 de septiembre mientras se encontraba en el<b> velorio de su novio</b>, en el barrio <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/la-roldos target=_blank>La Roldós</a>, noroccidente de Quito. El ataque<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dos-militares-fallecieron-quito-loja-IJ10085872 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/presuntos-microtraficantes-marihuana-detenidos-quito-MJ10085292 target=_blank></a>