La Interpol eliminó la notificación roja en contra de Ronny Aleaga, buscado por casos Metástasis y Magnicidio FV

<b>La Comisión de Control de Ficheros (CCF) de la Interpol eliminó la notificación roja que pesaba en contra del<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/en-vivo-caso-villavicencio-audiencia-serrano-salcedo-jordan-aleaga-OF10049043 target=_blank> </a></b>exasambleísta Ronny Aleaga, procesado en los casos Metástasis y Magnicidio FV. <b>Esta</b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/antecedentes-xavier-jordan-profugo-justicia-involucrado-caso-metastasis-acusado-asesinato-villavicencio-IB10224927 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>