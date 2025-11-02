Seguridad
02 nov 2025 , 17:47

La Interpol eliminó la notificación roja en contra de Ronny Aleaga, buscado por casos Metástasis y Magnicidio FV

La Policía Nacional comunicó este hecho a la justicia ecuatoriana. La Interpol tomó la decisión porque, si mantienen los datos de Ronny Aleaga, estarían incumpliendo con sus reglas.

   
  • La Interpol eliminó la notificación roja en contra de Ronny Aleaga, buscado por casos Metástasis y Magnicidio FV
    Imagen de 2023 de Ronny Aleaga, entonces legislador del correísmo, en el pleno de la Asamblea Nacional.( Asamblea Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

La Comisión de Control de Ficheros (CCF) de la Interpol eliminó la notificación roja que pesaba en contra del exasambleísta Ronny Aleaga, procesado en los casos Metástasis y Magnicidio FV.

Esta decisión fue tomada el pasado 24 de octubre y fue comunicada por la Policía Nacional tres días después, el 27 de octubre, a la justicia ecuatoriana.

Le puede interesar: Los antecedentes de Xavier Jordán: prófugo de la justicia, involucrado en el caso Metástasis y acusado en el asesinato de Villavicencio

En el oficio se indica que la CCF no podrá facilitar a la Oficina Central de la Interpol en Quito la copia de la decisión razonada de la Comisión o información adicional en relación con este caso, por lo que se desconoce los detalles detrás de esta resolución.

Sin embargo, se menciona que, si conservaban los datos de Ronny Aleaga en su sistema, la Interpol estaría incumpliendo tres de sus principios y reglamentos:

  • La obligación garantizar la cooperación “dentro del respeto de la neutralidad y en el marco de las leyes vigentes en los diferentes países y de la Declaración Universal de Derechos Humanos”
  • La exigencia que el tratamiento de datos tenga una finalidad determinada, explícita y conforme a los objetivos de la Organización
  • Que los datos deben ser exactos, pertinentes, no excesivos y actuales con respecto a las finalidades del tratamiento.

    • En el documento de la Interpol se reseñó que las decisiones de su Comisión de Control de Ficheros son definitivas y no son apelables, pero que presentarse solicitudes de revisión únicamente con base en un hecho nuevo.

    Lea también: Compañero de Leandro Norero expuso qué rol tuvo José Serrano en el asesinato de Fernando Villavicencio

    La notificación roja de Interpol en contra de Aleaga había sido iniciada en marzo de 2025 por el caso Metástasis, en el que su etapa de juicio se encuentra suspendida hasta que sea capturado. Trascendió que el exasambleísta del correísmo ha residido en Venezuela mientras se encuentra prófugo de la justicia.

    Desde el 3 de septiembre, enfrenta cargos del delito de asesinato junto a Xavier Jordán, José Serrano y Daniel Salcedo por el crimen de Fernando Villavicencio. Los cuatro son acusados de autores intelectuales.

    Temas
    Interpol
    caso Metástasis
    notificación roja
    Caso Magnicidio FV
    Ronny Aleaga
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas