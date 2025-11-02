La Interpol eliminó la notificación roja en contra de Ronny Aleaga, buscado por casos Metástasis y Magnicidio FV

La Comisión de Control de Ficheros (CCF) de la Interpol eliminó la notificación roja que pesaba en contra del exasambleísta Ronny Aleaga, procesado en los casos Metástasis y Magnicidio FV.

Esta decisión fue tomada el pasado 24 de octubre y fue comunicada por la Policía Nacional tres días después, el 27 de octubre, a la justicia ecuatoriana.

En el oficio se indica que la CCF no podrá facilitar a la Oficina Central de la Interpol en Quito la copia de la decisión razonada de la Comisión o información adicional en relación con este caso, por lo que se desconoce los detalles detrás de esta resolución.

Sin embargo, se menciona que, si conservaban los datos de Ronny Aleaga en su sistema, la Interpol estaría incumpliendo tres de sus principios y reglamentos: