23 ago 2025 , 09:11

Un integrante del grupo Saobox fue detenido por asesinato de pasajero de taxi en Machala

El sospechoso fue reconocido por familiares de la víctima. La Policía retuvo la motocicleta usada para cometer el crimen.

   
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Annabell Verdezoto
La violencia continúa en Machala, El Oro. La tarde del viernes 22 de agosto de 2025, el pasajero de un taxi fue asesinado en la avenida Buenavista y 13ava Norte. Los criminales iban en una moto y dispararon contra el vehículo.

Una mujer acompañaba a la víctima y resultó herida. Tras la alerta al ECU 911 del hecho violento, las unidades especializadas de la Policía se desplegaron en la zona y capturaron a un miembro del grupo criminal Saobox como principal sospechoso.

La Policía comentó que el sospechoso tenía las llaves de una motocicleta que coincidía con la usada por los sicarios. El hombre fue identificado por los familiares del fallecido, que colocaron la respectiva denuncia.

La disputa entre Los Lobos y los Saobox mantiene a la provincia sumida en la violencia. En lo que va de 2025, se reportan 400 asesinatos, mientras que en 2024 hubo 255.

