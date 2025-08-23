Un integrante del grupo Saobox fue detenido por asesinato de pasajero de taxi en Machala

La violencia continúa en Machala, El Oro. La tarde del viernes 22 de agosto de 2025, el pasajero de un taxi fue asesinado en la avenida Buenavista y 13ava Norte. Los criminales iban en una moto y dispararon contra el vehículo.

Una mujer acompañaba a la víctima y resultó herida. Tras la alerta al ECU 911 del hecho violento, las unidades especializadas de la Policía se desplegaron en la zona y capturaron a un miembro del grupo criminal Saobox como principal sospechoso.