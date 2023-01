Unos 30 locales afectados por incendio en mercado de Durán

Al menos 30 locales resultaron afectados por un incendio de grandes proporciones ocurrido la madrugada de este lunes 23 de enero, en el mercado municipal de la quinta etapa de El Recreo, en Durán, provincia del Guayas.

Aunque el fuego no deja víctimas mortales, quedan cuantiosos daños materiales entre los comerciantes, quienes además denuncian que los bomberos no pudieron atender rápidamente la emergencia por falta de agua.

"En Durán no tenemos agua, por causa de eso es que los tanqueros no pudieron llegar rápido a apagar el incendio. ¡Durán no tiene agua!", dijo a Ecuavisa una comerciante que tiene un puesto en el mercado.

"El bombero llegó sin agua. Como a los 15 o 20 minutos llegó el tanquero recién a abastecer a quienes apagan las llamas", acotó otro testigo del incidente.