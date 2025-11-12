Dos hombres y una mujer fueron detenidos con armas en un velorio en el sur de Guayaquil

Dos hombres y una mujer fueron capturados tras un operativo ejecutado en un velorio realizado en Guasmo Sur de Guayaquil. Los agentes encontraron que ellos tenían dos armas de fuego.

En rueda de prensa, el jefe policial del distrito Sur, Daniel Albuja, explicó que los capturados intentaron huir cuando vieron a policías.

"Tenemos como indicios dos pistolas de fabricación industrial y 10 cartuchos sin percutir, de calibre nueve milímetros", precisó.

En otro operativo realizado en La Floresta 2, los uniformados capturaron a un hombre con varias dosis de drogas, quien tiene antecedentes por tráfico de drogas.

El jefe del distrito mencionó además que capturaron a otros dos hombres y liberaron a dos mujeres que habían sido secuestradas.

Finalmente informó que retuvieron una moto que había sido utilizada por dos sicarios que asesinaron ayer por la mañana a un hombre en la cooperativa Luis Chiriboga Parra.

Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía para las correspondientes audiencias de formulación de cargos.