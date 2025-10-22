Un hombre se salvó de ser asesinado al refugiarse en escuela de Guayaquil

Padres de familia, desesperados y angustiados, se aglomeraron ayer al mediodía en los exteriores de una escuela del kilómetro 19 de la Vía a la Costa, en Guayaquil.

Mientras sus hijos recibian clases, un sujeto al que presuntamente querían asesinar, irrumpió en el plantel para huir de los agresores.

El hecho ocurrió en el sector Nueva Esperanza y según el coronel Marco Proaño, jefe del distrito Ceibos, la alerta la dieron las autoridades de la unidad educativa, que denunciaron el ingreso de un desconocido al plantel.

"Una persona habría ingresado arbitrariamente por la fuerza, subiendo, escalando unos muros y asustando a los niños, lo que causó una conmoción interna en la unidad educativa, pues que él sería presuntamente una víctima de algún delito, de una extorsión, de un posible sicariato inclusive", relató.

Según el informe, el hombre transitaba por el sector, cuando sujetos lo amedrentaron con un arma, y en su intento por escapar, se metió a la escuela.

La Policia resguardó a los estudiantes y docentes. El ciudadano, por una ser presunta víctima, también fue refugiado dentro de la escuela, hasta que los uniformados revisaron el perimetro.

Vecinos del sector mostraron su preocupación por lo ocurrido. Según el coronel Proaño, el hombre registra antecedentes penales por robo, tráfico de drogas y tenencia de armas.

Un grupo de agentes realizó varios allanamientos en la zona cercana al plantel y capturaron a dos sospechosos por su presunta vinculación en este caso.