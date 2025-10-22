Un hombre se salvó de ser asesinado al refugiarse en escuela de Guayaquil

Padres de familia, desesperados y angustiados,<b> se aglomeraron ayer al mediodía en los<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/regreso-clases-policia-ingresara-instituciones-casos-microtrafico-extorsion-OA10013629 target=_blank> exteriores</a></b> de una escuela del kilómetro 19 de la Vía a la Costa, en Guayaquil. Mientras sus hijos recibian clases,<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/funcionarios-atm-detenidos-asociacion-ilicita-guayaquil-AD10311625 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guardia-seguridad-universidad-esmeraldas-asesinado-OD10311438 target=_blank></a></b> <b></b>