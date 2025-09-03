El hombre que protagonizó incidente en Hospital del Niño fue enviado a prisión; se desmintió que tuviera un arma

El hombre detenido por la Policía Nacional, tras protagonizar un incidente en el Hospital del Niño Francisco Icaza de Bustamante de Guayaquil, cumple prisión preventiva por el presunto delito de intimidación.

El hombre procesado es Tebyn Paúl C., un padre que llegó a ese lugar pidiendo atención urgente para su bebé de seis meses que convulsionaba.

Sus familiares reconocieron que el padre perdió la calma por la demora del personal médico y por que los guardias le impedían el ingreso.

"Decían 'que espere su turno, espere su turno', cuando la bebé estaba moradita, con los ojos virados. ¿Cómo va esperar la bebé? Esa fue la desesperación e indignación de un padre", dijo una pariente.

Tras la audiencia de flagrancia, los parientes rechazaron la resolución del juez. Insisten en que el hombre no estaba armado y solicitan que se revisen los videos de las cámaras del hospital para esclarecer el caso.

"Si, los empujó y les insultó, como cualquier padre desesperado, viendo a su criatura que nadie le da la mano. No es justo. ¿usted se imagina que estará encerrado y su hija grave?", mencionó otra familiar.

El Hospital, en cambio, maneja otra versión. Aunque no accedió a una entrevista, en un comunicado, denunció que un grupo de personas agredió a los trabajadores de la casa de salud y señaló que el ciudadano fue identificado como uno de los agresores y portador del arma.

Pero la Policía contradijo ese punto. "No se trataba de un enfrentamiento armado, únicamente la agresión violenta y las amenazas e intimidación hacia los doctores por el tema de la no atención al menor. Se movilizaba en una motocicleta que contenían dos placas con numeración diferente", dijo el policía Darwin Quiñónez.

Aun así, la Fiscalía formuló cargos por intimidación. El hombre permanecerá detenido durante los 30 días que dure la instrucción fiscal y será trasladado a la Penitenciaría del Litoral.

Mientras tanto, en el hospital, la bebé recibió oxígeno y fue estabilizada. Hasta el cierre de este informe, aún continuaba internada.