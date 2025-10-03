Un hombre mató a un vecino con una puñalada durante una riña en Sauces 5, Guayaquil

Una riña terminó en la muerte de un vecino en Sauces 5, norte de Guayaquil. Según testigos, la disputa empezó por ruidos constantes en la vivienda del presunto agresor, colindante con la casa de la madre de la víctima.

La pelea, ocurrida la noche del martes 30 de septiembre, fue grabada por un vecino. En el video se observa cómo ambos discuten hasta que uno de ellos ingresa a una casa, y con un cuchillo, hiere a la víctima.

De acuerdo con el parte policial al que Televistazo tuvo acceso, la herida fue a la altura del tórax y comprometió vasos sanguíneos.

La víctima fue identificada como Manuel Espinales, de 36 años, quien visitaba con frecuencia a su madre en el sector.

El presunto agresor, identificado como Axel T., de 19 años, fue detenido esa misma noche y un juez le dictó prisión preventiva. Según los vecinos, este joven ya había tenido inconvenientes con otras personas del sector e incluso con la Policía.

Hasta el momento, la policía no se ha pronunciado sobre el caso. Televistazo acudió al lugar: la peatonal lucía vacía.

Los moradores aseguran que normalmente son una comunidad unida, pero tras el reciente hecho prefieren permanecer dentro de casa. Piden que el acusado no regrese a la comunidad, pues temen nuevos problemas.