Video | Hombre se enfrentó a delincuentes armados para que no le roben el celular, en Quito

Eran las diez de la noche cuando un hombre estaba sentado en el acceso a un<b> edificio</b> ubicado en la calle Los Viñedos, sector <b>Jipijapa</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito target=_blank>norte de Quito</a>. En ese momento llega un motorizado y luego llega<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/extranjero-detenido-tumbaco-subfusil-semiautomatico-JH10242391 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/noboa-renueva-estado-excepcion-cuatro-provincias-canton-AH10241256 target=_blank></a>