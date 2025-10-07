Video | Hombre se enfrentó a delincuentes armados para que no le roben el celular, en Quito

Eran las diez de la noche cuando un hombre estaba sentado en el acceso a un edificio ubicado en la calle Los Viñedos, sector Jipijapa, norte de Quito.

En ese momento llega un motorizado y luego llega otro, el primero se baja y lo amenaza con un arma. Pero el ciudadano, en lugar de intimidarse, comienza a forcejar con el antisocial.

Eso provoca que el otro asaltante motorizado lo aborde y le arranche el celular. Nuevamente, el ciudadano persigue al ladrón y desata otro forcejeo.

Los vecinos lamentan que en un barrio que era tranquilo la inseguridad va en crecimiento.

Dicen que tienen una Unidad de Policía Comunitaria a pocos metros, pero que no sienten la protección y piden control a las motocicletas.

Dicen que antes de las siete de la noche prefieren ingresar a sus domicilios y ya no salir, por eso esperan que se les brinde seguridad.

