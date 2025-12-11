Un hombre fue detenido por el femicidio de su expareja en La Ferroviaria, sur de Quito

Un hombre es el principal sospechoso de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Femicidio-Quito target=_blank>muerte</a></b> de su<b> expareja sentimental</b>. El hecho violento ocurrió en la esquina de las calles Muisne y Puerto Príncipe, en el sector de <b>La Ferroviaria</b>, al sur del<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/carcel-mujer-asesinato-novio-riobamba-FA10547200 target=_blank></a></b>