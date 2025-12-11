Un hombre fue detenido por el femicidio de su expareja en La Ferroviaria, sur de Quito

Un hombre es el principal sospechoso de la muerte de su expareja sentimental. El hecho violento ocurrió en la esquina de las calles Muisne y Puerto Príncipe, en el sector de La Ferroviaria, al sur del Distrito Metropolitano de Quito.

La víctima, una joven de 21 años, fue atacada con un arma blanca en la espalda y cuello. ”La occisa estaba celebrando su cumpleaños y estaba con su actual pareja. Posteriormente, llega su exconviviente y al verla le agrede en la parte posterior del domicilio, sobre la vereda”, dijo José Luis Viera, jefe Operaciones del distrito Eloy Alfaro.

La Policía Nacional atrapó al sospechoso a pocas cuadras del sitio donde ocurrió el crimen. Los vecinos del sector exigen justicia por el incidente. El caso generó alarma entre los vecinos, quienes piden justicia para la mujer.

El detenido fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, en donde deberá enfrentar a la justicia y explicar los motivos de este crimen.

Le puede interesar: 13 años de cárcel para una mujer que asesinó a su novio, en Riobamba