Un hombre fue sentenciado por el asesinato de dos hermanos menores de edad en Quito

Luis Alonso C. Q. fue sentenciado a 25 años de cárcel por el asesinato de dos hermanos, un niño y una niña de 4 y 9 años, ocurrido en la parroquia de Guayllabamba, en Quito, informó la Fiscalía el 11 de noviembre de 2025.

El caso ocurrió hace 15 años, exactamente el 30 de agosto de 2010.

El Ministerio Público dijo que los cuerpos fueron encontrados dentro de sacos de yute en una quebrada del barrio Chaquibamba. El niño tenía huellas de golpes y la niña tenía rastros de una agresión sexual.

El fiscal del caso relató que el ahora sentenciado planificó el crimen intentando acercarse a sus víctimas ofreciéndoles regalos y frutas.

Un testigo refirió que horas antes del hallazgo de los hermanos, vio a Luis Alfonso C. Q. salir de la quebrada con la ropa embarrada de lodo. La escena del crimen se encontraba cerca de la residencia. Ahí también se encontraron vinchas de cabello que pertenecían a la niña de 9 años.

Incluso, un perito concluyó que Luis Alonso C. Q. reúne las características de un “violador furioso”: no expresa remordimiento ni culpa por su conducta criminal, tiene escaso control de sus impulsos y es capaz de fingir.

