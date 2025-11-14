Un hombre fue asesinado en el tercer piso de un edificio, en el centro sur de Guayaquil

Un hombre fue asesinado en el tercer piso de una vivienda ubicada en la Avenida del Ejército, entre las calles Febres Cordero y Capitán Nájera, en el centro sur de Guayaquil.

El asesinato se registró alrededor de las 21:15 del jueves 13 de noviembre, y según la Policía, los atacantes llegaron al sitio en auto plateado.

Le puede interesar: Dos policías fueron asesinados mientras cumplían funciones en el cantón Olmedo de Manabí

Fuimos alertados por parte del ECU 911 de que un vehículo había llegado. Ingresan al domicilio en el tercer piso y proceden a victimar a una persona Marlon Brando M. F. de 28 años", comentó Herbie Guamaní, jefe policial del distrito Portete.

Un hora después, arribó el personal de Criminalística y subió al departamento para realizar las pericias, mientras que los agentes de la Dinased recababan más información para establecer los motivos del ataque.

Lea también: Ecuador, ¿un paraíso perdido?: un informe internacional examina la eficacia de la estrategia militar y policial

"Es una persona que no tiene antecedentes pero sabemos que procedía realizar a cometer algunos eventos delictivos y no sabemos si la organización puede haber sido la causante de este evento", dijo Guamaní.

Los familiares de la víctima y los vecinos se reunieron en la planta baja y exigieron más seguridad a los uniformados, pues los sicarios se tomaron varios minutos para cometer el crimen y huyeron sin ningún problema.