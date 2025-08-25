Seguridad
Un hombre armado fue capturado cuando se ocultaba en el Estero Salado de Guayaquil

La captura ocurrió la mañana del domingo 24 de agosto luego de que los agentes llegaron a un sector del distrito Portete tras recibir una alerta de disparos.

   
La Policía capturó a un hombre que se metió a un ramal del Estero Salado para fugarse en el suroeste de Guayaquil.

La aprehensión ocurrió la mañana del domingo 24 de agosto luego de que los agentes llegaron a un sector del distrito Portete tras recibir una alerta de disparos.

Ya en el sitio, los uniformados se percataron de la actitud sospechosa de un ciudadano, por lo que se acercaron para revisarlo, sin embargo, este huyó de los policías.

El sujeto luego se lanzó al Estero para escapar, pero los agentes también se metieron al agua para arrestarlo y decomisarle un arma, así como, municiones.

Se informó además que registra antecedentes y que los uniformados contaron con el apoyo del grupo de operaciones de especiales acuáticas de la Armada del Ecuador.

