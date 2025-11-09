Hitler Álvarez, alcalde de El Guabo, fue procesado por tenencia ilegal de arma de fuego

Hitler Álvarez, alcalde de El Guabo (El Oro), fue procesado por presunta tenencia ilegal de un arma de fuego y cumplirá con prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante una autoridad judicial mientras se desarrollan las investigaciones.

El hallazgo del arma de fuego se produjo la tarde del viernes 7 de noviembre en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Ese día, un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama fue asesinado a tiros.

A los policías que se encontraban en el sitio les llamó la atención otro vehículo que se encontraba atrapado en el tráfico vehicular, porque era de alta gama, sin placas y con balizas.

Tras realizar una inspección, se encontró un arma de fuego debajo del asiento en el que se encontraba Hitler Álvarez, quien dijo que la llevaba porque había recibido amenazas.

Álvarez dejó a saber a sus seguidores se encontraba bien y en libertad con un mensaje en sus redes sociales. "Me encuentro con mi familia. Para los que sufren y me sueñan, sigan pensando que estoy detenido. Bendiciones".

