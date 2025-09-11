Dos guías penitenciarios fueron baleados frente al complejo carcelario de Guayaquil

<b>Delincuentes atacaron con armas de fuego a dos <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guia-penitenciario-baleado-norte-guayaquil-AK9950750 target=_blank>guías penitenciarios</a></b> que merendaban en un comedor ubicado frente al complejo carcelario de Guayaquil, este jueves 11 de septiembre. Según imágenes<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/caso-blanqueo-fito-clan-macias-penarrieta-nexos-funcionarios-publicos-GI10094057 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/comandos-de-la-frontera-ecuador-propiedades-empresas-lujosas-DJ10081442 target=_blank></a></b>