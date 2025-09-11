Dos guías penitenciarios fueron baleados frente al complejo carcelario de Guayaquil

Delincuentes atacaron con armas de fuego a dos guías penitenciarios que merendaban en un comedor ubicado frente al complejo carcelario de Guayaquil, este jueves 11 de septiembre.

Según imágenes difundidas en redes sociales, los agentes de seguridad penitenciaria sobrevivieron y recibían los primeros auxilios de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

La Policía Nacional arribó al sitio y se encuentra investigando este hecho violento.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que ahora forma parte del Ministerio del Interior, aún no ha emitido un pronunciamiento.

Según el informe de Homicidios Intencionales de Ecuador, al menos 25 guardias, agentes de seguridad y vigilantes han sido asesinados hasta julio del 2025.