Una guía penitenciaria fue asesinada afuera del complejo carcelario de Guayaquil

Una guía penitenciaria fue asesinada la mañana de este miércoles 17 de septiembre en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral.

Según información preliminar, la agente de seguridad salía del complejo carcelario de Guayaquil tras cumplir su turno, cuando llegaron sujetos en moto, la acorralaron y la acribillaron.

A pocos metros de la escena del crimen, en un restaurante de la zona, otros dos guardias fueron baleados cuando merendaban el jueves pasado.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, que ahora está adscrito al Ministerio del Interior, aún no ha emitido un comunicado por este crimen.

Según el informe de Homicidios Intencionales de Ecuador, al menos 25 guardias, agentes de seguridad y vigilantes han sido asesinados hasta julio del 2025.