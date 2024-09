Guayaquil: delincuentes secuestran tanqueros para vender agua en Monte Sinaí

Las bandas de delincuencia organizada que operan en sectores del noroeste de Guayaquil controlan hasta el agua que se distribuye por tanqueros.

Los delincuentes amenazan a los conductores para llevar a vender el líquido en las zonas más apartadas o fuera de la ruta de los carros cisterna.

El sector conocido como Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, está conformado por 35 cooperativas en las que habitan unas 40 mil familias, que en su mayoría se abastecen de agua potable por medio de tanqueros que venden a USD 0.75 cada tanque de 55 galones.

Pero no en toda la zona se maneja ese precio, ya que hay lugares en los que el agua se vende a un dólar o más, como ocurre en los sectores más apartados de las cooperativas Trinidad y Voluntad de Dios, pero aquí enfrentan graves problemas: la violencia y la extorsión.

En la toma de agua ubicada a 500 metros del Hospital Monte Sinaí, los conductores prefieren no referirse al tema o al menos no hablar desde su propia experiencia. “Aquí no tenemos respaldo de la autoridad y toca estar del lado de ellos porque si no lo hacemos, nos roban o nos matan”.

Hace dos años fuera de la toma se instaló una Unidad Móvil de Policía que ahora está cerrada y aunque los patrullajes se mantienen, los reportes de secuestros de tanqueros no se detienen, así lo confirma un capitán del distrito Nueva Prosperina. “Este problema se da a diario, pero hay días que recibimos hasta 5 reportes por secuestro temporal de los tanqueros. No les hacen daño siempre que accedan”.

El oficial señala que ingresan a los sectores conflictivos para realizar controles, pero no siempre obtienen resultados. “Ellos emplean radares (campaneros) que avisan a los cabecillas apenas se percatan que estamos entrando”.

Y aunque la distribución de agua en Monte Sinaí se realiza desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, algunos tanqueros se retiran más temprano, por la falta de resguardo policial.