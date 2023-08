En un documento, la empresa en liquidación ratifica que no se ha realizado ningún pago a Telconet . Y puntualiza que el contrato se firmó en la anterior administración del Municipio de Guayaquil.

La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) respondió a la investigación de Fernando Villavicencio , presentada por Christian Zurita , en la que se habla de un contrato con Telconet por 30 millones de dólares por cámaras de videovigilancia que no funcionan.

La mañana del miércoles, 16 de agosto del 2023, Christian Zurita expuso la denuncia que Fernando Villavicencio presentaría en el debate presidencial. En ella se determina que hay un contrato de 30 millones de dólares entre Telconet, de la familia Topic, y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil por cámaras de seguridad que no funcionan.

"El informe del administrador del contrato señala que las cámaras colocadas en buena parte de Guayaquil no cumplen su función. Tienen apenas el 0.8% de efectividad, las cámaras no sirven, no generan analítica y por eso la Corporación Ciudadana está pagando dinero de los guayaquileños", expresó.

Asimismo detalló que las cámaras de seguridad tienen fechas y horas erróneas. "Si existe un accidente de tránsito en una fecha determinada no pueden encontrar las pruebas de que eso sucedió", dijo.