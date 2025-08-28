Las Fuerzas Armadas intensifican destrucción de maquinaria minera ilegal en 2025

Destruir la <b>maquinaria pesada</b> encontrada en los campamentos de <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mineria-ilegal&amp;ved=2ahUKEwjw36mama6PAxXDSTABHUodDsIQFnoECBoQAQ&amp;usg=AOvVaw3i90AcqYhhAtPp-hhfwP_O>minería ilegal</a> es la estrategia de las <b>Fuerzas Armadas</b> para frenar la expansión de esa actividad. Los uniformados enfrentan trabas <b></b> <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/mapa-mineria-ilegal-eciador-DA9332207></a> <b></b> <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/campamento-mineria-ilegal-destruido-orillas-rio-llushino-morona-santiago-NH9999582></a> <b></b><a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/el-consejo-de-seguridad-declaro-amenaza-estatal-a-la-mineria-ilegal-FD4306632&amp;ved=2ahUKEwjap7femq6PAxWmQjABHUJvJZ0QFnoECCkQAQ&amp;usg=AOvVaw1TMMzPvSzV4tlzANZZ6a59></a> <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/bloque-de-seguridad-el-nuevo-poder-del-ejecutivo-con-superpoderes-para-enfrentar-al-crimen-organizado-IF9373684&amp;ved=2ahUKEwiY0pbrmq6PAxVISjABHdgcM7YQFnoECBcQAQ&amp;usg=AOvVaw1Id1N5P3-cuwcxO6UGvDfm></a> <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/mineria-ilegal-aumenta-10-provincias-ecuador-KL8184862 target=_blank></a>