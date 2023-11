Una UPC de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, fue baleada después de un control policial

En la tarde de este jueves 23 de noviembre, una Unidad Policial Comunitaria (UPC) de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, fue baleada por sujetos en moto, minutos después de realizar una requisa en un mercadillo del sector.

Fueron contabilizados 17 disparos. El teniente coronel Roberto Santamaría, jefe policial del Distrito Nueva Prosperina, reaccionó a este suceso indicando que "tratan de amedrentar a la policía por el control".

Relató que fueron alertados por la ciudadanía que se escuchaban disparos cerca de un mercado informal, y los servidores policiales revisaron a una decena de sujetos que habrían sido los causantes de los alborotos.

Sin embargo, no encontraron ninguna arma. Señaló que alrededor de 10 minutos después, llegaron sujetos en una moto para disparar contra la UPC. Indicó que no se registraron heridos, pues las balas no afectaron a los ventanales del edificio, solo a la pared exterior.

Recordó que hace varios meses, en junio, una UPC sufrió un atentado con explosivos. Sobre este suceso reciente, desplegaron unidades investigativas e inteligencia, a fin de identificar y localizar a los responsables de este hecho.