Fito, cabecilla de Los Choneros, podría recuperar su libertad pronto tras la extinción de cuatro de sus condenas

A pesar de que podría salir de la cárcel, Fito tendría que usar un grillete electrónico para conocer su ubicación, se le podría prohibir salir del país, y también se le podría negar el consumo de alcohol y verse involucrado en problemas o nuevos delitos. Si no cumple con estas medidas, se le revocaría el régimen semiabierto y volvería a prisión.

Actualmente, Fito se encuentra en la cárcel Regional en Guayaquil, pero su salida no ha sido concedida aún porque todavía cumple otras sentencias que no han sido unificadas en un mismo cómputo.

Pero en realidad esto no es garantía de que no se involucre en nuevos incidentes, pues no es la primera vez que un jefe de Los Choneros recupera su libertad por este tipo de medidas. En febrero de 2023, Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, salió del mismo centro carcelario en el que se encuentra Macías Villamar.

Los cabecillas de los Choneros, Lobos y Tiguerones, entre los beneficiados por la inacción de la justicia



JR fue objeto de un intento de asesinato en un billar en el cantón El Triunfo, resultó herido y se quitó el grillete electrónico. Ahora lo buscan para volverlo a meter preso, pero la Policía no sabe dónde está.

Fito también ha sido víctima de atentados. El 22 de febrero de 2021 lo intentaron matar dentro de la cárcel. Al día siguiente se registró la primera masacre carcelaria en Ecuador, con 79 fallecidos. Todo empezó tras la separación de dos células choneras: Los Tiguerones y Los Lobos.



La Familia de Fito también ha sufrido atentados en Manta: En noviembre de 2021, secuestraron a su hija, quien no sufrió heridas, y en diciembre de 2022, su hijo fue atacado con armas de fuego y explosivos, pero sobrevivió a pesar de la gravedad de sus heridas.