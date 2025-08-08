Seguridad
08 ago 2025 , 14:05

La Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Pujilí, José Arroyo, y otros 16 implicados

Durante la noche y madrugada los procesos por peculado en contratos irregulares de la municipalidad de ese cantón de Cotopaxi.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Redacción y Televistazo
La audiencia empezó cerca de la media noche. El alcalde de Pujilí, José Arroyo, y los otros 16 detenidos, estuvieron en la zona de aseguramiento del Complejo Judicial Norte de Quito, el juez y los abogados en la sala.

El fiscal Fabián Chávez pidió que les dicten prisión preventiva y les formuló cargos por peculado. Explicó que los procesados conformaron una red de corrupción liderada por el alcalde, con funcionarios municipales y contratistas, que vieron la oportunidad de beneficiarse de fondos públicos mediante obras irregulares.

Contó, por ejemplo, que Arroyo sacó un proceso en el SERCOP, para comprar palmeras y plantas ornamentales para Pujilí, pese a que ya fueron adquiridas y colocadas con anterioridad.

Las compró con engaños, dijo el fiscal, a un proveedor que hasta el momento no recibe todo el pago, y los primeros depósitos no los hizo el Municipio, sino dos contratistas a los que el alcalde entregó, posteriormente, otras obras.

Estos contratistas están relacionados entre sí, son familiares.

Según Arroyo, el dinero de las obras que hizo antes de ser posesionado, lo donaron organizaciones LGBT, colectivo al que él pertenece. En otros casos relatados por el fiscal, se entregaron obras a contratistas privados, pero fueron construidas por empleados públicos de la alcaldía.

El fiscal Chávez acusó a José Arroyo y a otros 12 procesados como coautores del delito de peculado y a cuatro como colaboradores.

La audiencia continúa, se espera la respuesta de la defensa del alcalde sobre el pedido de prisión y al final el juez dará su resolución.

