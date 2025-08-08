La Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Pujilí, José Arroyo, y otros 16 implicados

La <b>audiencia </b>empezó cerca de la <b>media noche</b>. El <b>alcalde de Pujilí,</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/caso-ornato-municipal-operativo-policial-paralizo-atencion-publico-municipio-pujili-CN9906477 target=_blank>José Arroyo</a></b>, y los otros <b>16 detenidos</b>, estuvieron en la zona de <b>aseguramiento </b>del <b>Complejo Judicial Norte de Quito</b>, el juez y los <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/quien-jose-arroyo-alcalde-pujili-presunto-peculado-NY9908807 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/puliji-contratos-publicos-municipio-corrupcion-BI9903267 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>