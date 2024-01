Guayaquil: los familiares de reos hicieron un plantón en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral

Ni bien amanecía el pasado lunes, 22 de enero, y ellos volvían a llegar hasta el complejo Penitenciario de Guayaquil. Ese fue el segundo día consecutivo que decenas de familiares de reos hicieron un plantón en los exteriores de la cárcel para pedir información sobre sus presos.

"No sé nada de él hace tres días, no sé si ha comido, si está golpeado, no sé nada. Lo único que queremos es información", reclamó una familiar de un reo.

Con carteles en mano reclamaban por la integridad de los privados de libertado durante las intervenciones militares y policiales desde que se decretó el estado de conflicto armado interno en el país.

El domingo, 21 de enero, también hubo un plantón de personas que no pueden ver a los reclusos porque las visitas se mantienen suspendidas.

"Perdón por nuestros presos, perdón por los pecados de nuestros maridos. Lo único que les pedimos es que les den derechos como lo son el agua, luz y alimento", recalcó una de las familiares.

Durante la jornada de ayer, la tensión se agudizó cuando un grupo de mujeres obstruyó la circulación vehicular por varios minutos en este tramo de la Vía a Daule.

Sin embargo, no duraron mucho tiempo porque enseguida fueron retiradas por las fuerzas del orden.

Por ello, para prevenir incidentes, decenas de uniformados incrementaron la vigilancia en los exteriores de la cárcel.