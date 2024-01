Ecuador bajo ataque: ¿es posible extraditar a todos los presos foráneos?

Este jueves 11 de enero de 2024, en una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa Azín volvió a referirse a la extradición de presos extranjeros para reducir el hacinamiento en las prisiones del país, incluso enfatizó que los dejará en la frontera.

“Debemos dejarles en la frontera y si hay acuerdos internacionales que lo soportan y debemos tomar una decisión urgente. Es parte de las decisiones que debemos asumir, ya hemos conversado desde hace varias semanas. Nos ampara nuestra ley y acuerdos internacionales”, dijo el Primer Mandatario.

Sin embargo, para el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, la situación no es tan sencilla. Reitera que existe un tratado entre ambos países sobre este tema y no contempla una extradición masiva. “Es un mecanismo que se estudia caso por caso y le hemos manifestado al Ecuador en estos momentos que pasa por dificultades y que somos solidarios con su pueblo. Si nos envían esas solicitudes caso por caso, las estudiaremos a la mayor brevedad, pero no es un mecanismo masivo”.

Le puede interesar: Estados Unidos enviará altos funcionarios para tratar combate al crimen organizado en Ecuador

Considera que manejarlo de esa forma se fortalecería la impunidad. “Si ellos toman la decisión de expulsarlos, los están liberando de la cárcel. Si tiene deudas pendientes, pero con la justicia colombiana será capturado en la frontera como le pasa a cualquier colombiano que llega a una frontera y tiene algo pendiente con nuestra justicia, pero no podríamos aplicar la sentencia ecuatoriana”.

Colombia aseguró que el año pasado tuvo 10 solicitudes de extradición de presos de Ecuador de las que se aprobaron siete y que hasta el momento no ha recibido ningún otro requerimiento. La presidenta de Perú, Dina Boluarte fue interrogada sobre la medida anunciada por el presidente. “Si es que se diera el caso, luego del debido proceso y dentro el marco legal, obviamente irán presos, no a la calle. Así que no tendrían que poner en grave situación a la seguridad en cuanto pisen territorio nacional los reos que están en Ecuador”.

Según el último Censo Penitenciario, de los 30 mil presos que hay en el país, 3 245 son extranjeros y la mayoría provienen de Colombia, Venezuela y Perú. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y su gobierno, no se han referido al tema que concierne a 1 362 presos.

Le puede interesar: Daniel Noboa presenta los modelos de las cárceles de máxima seguridad en Pastaza y Santa Elena