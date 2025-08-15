Seguridad
07:04

Tres extorsionadores fueron detenidos en el sur de Quito tras persecución policial

Los sujetos se identificaban como integrantes del grupo delictivo R7.

   
Tres sujetos fueron capturados tras protagonizar una persecución policial en el sur de Quito.

Los tres sospechosos viajaban en un vehículo con placas de Tungurahua cuando fueron detenidos e identificados como extorsionadores por la víctima.

"Le habían pedido la suma de USD 1 200 para permitirle seguir trabajando en el sector", contó la Policía. Por miedo, la víctima hizo un abono de USD 50.

Según la Policía, estas personas operaban en el sector comercial de Solanda y se identificaban como miembros del grupo delictivo R7.

Las primeras indagaciones policiales confirman que dos de los detenidos poseen antecedentes, uno por secuestro y otro por violación.

La Policía indicó que en lo que va del 2025 en el distrito Eloy Alfaro se han capturado a 15 personas involucradas en el delito de extorsión.

Los detenidos fueron llevados a la Unidad de Flagrancia donde serán juzgados.

