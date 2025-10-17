Exprofesor de inglés acusado de abuso sexual fue capturado en el sur de Quito

El sospechoso fue identificado como Claudio P.T., de 58 años. Tenía boleta de detención vigente por abuso sexual. Según la Policía, sería el presunto responsable de abusar de un niño de ocho años.

El primer más buscado de Azuay por abuso sexual, fue capturado la noche del jueves 16 de octubre de 2025. El Bloque de Búsqueda de la Policía lo ubicó en el sector de Las Cuadras, en el sur de Quito.

Las autoridades indicaron que el hombre se desempeñaba como profesor de inglés en una escuela de Cuenca cuando ocurrió el abuso. El pequeño denunció que el entonces docente, algunas veces le tocó sus piernas y partes íntimas.

El niño le contó a su mamá, quien puso la denuncia en 2018 cuando ocurrió el hecho. Tras las técnicas investigativas, los agentes dieron con su paradero en Quito.

El sospechoso será trasladado a la capital azuaya para la respectiva audiencia.

