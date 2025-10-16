Custodios de alias Fito irán a juicio por fraude procesal en Manabí

La decisión se dictó el miércoles 15 de octubre de 2025. El juez dispuso además la prohibición de enajenar bienes por USD 5 000 y ratificó la prisión preventiva contra los implicados.

Un juez llamó a juicio a los cuatro custodios de alias Fito en Manabí, como autores directos. Los implicados son acusados por fraude procesal tras ser capturados en la misma vivienda donde José Adolfo Macías Villamar, cabecilla de Los Choneros, estaba oculto en un búnker.

El pasado 25 de junio de 2025, los cuatro hombres fueron capturados en Montecristi. Uno de ellos incluso fue funcionario de la Agencia de Tránsito de Manta y tenía permiso para potar armas de las Fuerzas Armadas. Esto en el marco de una megaoperación que incluyó maquinaria pesada para sacar Macías Villamar de su escondite.

Cuando llegaron los policías y militares, los procesados dijeron desconocer el paradero del capo. Pero luego de la exhaustiva búsqueda, fue encontrado en la vivienda.

En sus versiones, los cuatro sospechosos negaron haber estado ocultando al cabecilla. Dos aseguraron ser albañiles y que habían sido contratados para realizar unos trabajos en el inmueble. Otro -que fue señalado como lugarteniente- indicó que había sido amenazado y pidió ayuda a un amigo para que lo ayude con un sitio donde pasar la noche con su familia.

En septiembre de 2025, trascendió que el fiscal había emitido un dictamen abstentivo contra los implicados. Durante la audiencia de juicio, se especificó que dicha decisión era respecto a "uno de los delitos por los cuales se les había formulado cargos". En este caso, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos.

Lea más: Policía señalado por filtrar datos, estuvo implicado en red para vender carros robados de Colombia.