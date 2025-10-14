Seguridad
14 oct 2025 , 22:22

La camioneta que explotó en Guayaquil partió desde la cooperativa San Francisco y tenía placas de Tungurahua

Según el presidente de la empresa municipal Segura EP, dos vehículos salieron desde ese sector y se ubicaron en las inmediaciones del centro comercial.

   
    Una cámara del ECU 911, que resultó destruida tras la explosión, registró el inicio del incendio a las 18:30:57. ( Captura de video ECU 911 )
El presidente de la empresa municipal Segura EP, Fernando Cornejo, informó la noche de este martes 14 de octubre que la camioneta que estalló frente a un edificio del norte de Guayaquil había partido desde la cooperativa San Francisco, un sector del noroeste de la ciudad ubicado frente al complejo penitenciario.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el vehículo —una camioneta con placa TBI-3798, registrada en la provincia de Tungurahuano tenía multas vigentes.

Lea también: Un coche bomba estalló en los exteriores de la cárcel Regional de Guayaquil

Una cámara del ECU 911, que resultó destruida tras la explosión, registró el inicio del incendio a las 18:30:57 y continuó grabando hasta las 18:35:37, momento en el que dejó de funcionar por la detonación.

Cornejo detalló que dos vehículos salieron desde la cooperativa San Francisco, aunque solo uno de ellos explotó.

Por otra parte, la Policía Nacional confirmó el hallazgo de cuatro cargas explosivas sin detonar en el área del atentado. Según el ministro del Interior, John Reimberg, estos artefactos contaban con dispositivos electrónicos de activación.

De su lado, el gobernador del Guayas, Humberto Plaza, calificó el hecho como un atentado terrorista y advirtió que los responsables serán buscados "hasta debajo de las madrigueras donde se encuentren". Mientras que, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que había abierto una investigación por este caso.

Revise además: Guayaquil se encuentra en estado de "máxima alerta", asegura el gobernador del Guayas tras explosión

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que la explosión dejó un fallecido, dos heridos leves y 26 heridos graves.

Hasta las 23:00 de este martes, no se había reportado la detención de ningún sospechoso por este caso.

