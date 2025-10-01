Exdirector de colegio es sentenciado por la violación de estudiante, en Babahoyo

Elvis Z., exdirector y profesor de un <b>colegio de Babahoyo</b>, fue sentenciado a 29 años de cárcel por la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/violacion-sexual target=_blank>violación</a> a un joven que era su estudiante, informó la Fiscalía este miércoles 1 de octubre de <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/estudiante-denuncia-companeros-volacion-viaje-colegio-IJ6964930 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/indignante-en-ecuador-un-padre-violo-a-su-hija-de-8-anos-en-reiteradas-ocasiones-y-esta-es-la-condena-que-recibe-FA4651052 target=_blank></a>