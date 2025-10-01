Exdirector de colegio es sentenciado por la violación de estudiante, en Babahoyo

Elvis Z., exdirector y profesor de un colegio de Babahoyo, fue sentenciado a 29 años de cárcel por la violación a un joven que era su estudiante, informó la Fiscalía este miércoles 1 de octubre de 2025.

El hecho investigado ocurrió en 2022, en la parroquia Febres Cordero, dentro de la unidad educativa donde estudiaba la víctima. En una de las oficinas del plantel, el entonces inspector lo amenazó con un cuchillo y cometió el delito.

Posteriormente, intentó silenciarlo, ofreciéndole un teléfono celular.

El joven, que al momento de sufrir el delito tenía 14 años, rompió el silencio en septiembre de 2023, contando lo sucedido a su madre.

El adolescente dijo que informó lo ocurrido a la rectora de la institución, sin recibir respuesta

