Exasambleísta Santiago Díaz fue llamado a juicio por presunta violación a una niña

El presunto delito se cometió contra una infante, de 12 años. La jueza de la causa también ratificó la prisión preventiva que pesaba sobre él.

   
    Imagen del asambleísta Santiago Díaz Asque. ( ​​Internet )
El exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5), Santiago Díaz, fue llamado a juicio como presunto autor de violación, la tarde de este lunes 17 de noviembre de 2025. La jueza de la causa también ratificó la prisión preventiva que pesaba sobre él.

Así lo informó la Fiscalía General en su centa de X. Díaz es procesado por su presunta participación en el delito de violación que habría cometido contra una niña de 12 años.

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada el 22 de julio pasado, en la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y la Familia No. 1, la Fiscalía General del Estado presentó 25 elementos de convicción con los que sustentó la teoría del caso.

La fiscal de la causa, solicitó a la fueza que dicte la prisión preventiva, pues, según dijo, no existen garantías de que el legislador comparezca a las instancias del proceso, tomando en cuenta, además, que el sospechoso evadió a la justicia durante varios días, tal como consta en los partes policiales presentados en la diligencia.

El MInisterio Público también tomó el​​​​​​ testimonio anticipado de la víctima, una niña de 12 años, quien narró cómo en diciembre de 2024, tras una cena navideña organizada por Díaz, a la que acudió con su madre y tía, fue abusada sexualmente.

El caso fue denunciado siete meses después por el padre de la menor y su versión también es parte del expediente, al igual que los exámenes médicos y ginecológicos y 10 celulares del procesado.

Santiago Díaz está en prisión preventiva. El 18 de septiembre, fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil hasta la cárcel 4 de Quito. Desde ese reclusorio será trasladado a la Unidad de la Mujer y la Familia para acudir a la audiencia que será reservada.

