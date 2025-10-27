Política
Santiago Díaz enfrenta audiencia preparatoria de juicio por presunta violación a una menor

Díaz es acusado de violentar sexualmente a una menor de edad en diciembre 2024.

   
Santiago Díaz, exasambleísta del correísmo, enfrenta desde la mañana de este lunes 27 de octubre el primer día de audiencia preparatoria de juicio en su contra por presunta violación a una menor de edad.

La diligencia se instaló en su segundo intento, pues en la primera convocatoria (16 de octubre) no se realizó debido a que el abogado de Díaz alegó un problema de salud.

Durante la audiencia preparatoria de juicio se presentarán las evidencias en contra de Santiago Díaz, un dictamen acusatorio y un pedido de llamado a juicio.

Mientras que el procesado podrá argumentar alguna irregularidad procesal.

Santiago Díaz está en prisión preventiva. El 18 de septiembre fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil hasta la Cárcel 4 de Quito. Desde ese reclusorio será trasladado a la Unidad de la Mujer y la Familia para acudir a la audiencia que será reservada.

